Zniszczone tablice z nazwami ulic. Wyjaśnienia sprawców zaskakują

Pod koniec policjanci z Białej Podlaskiej zauważyli kilkanaście uszkodzonych tablic informacyjnych. Straty oszacowane zostały przez urzędników na szkodę ponad 4 tys. zł.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że odpowiada za to dwóch mieszkańców Białej Podlaskiej w wieku 24–27 lat. – Młodszy z mężczyzn został zatrzymany do wyjaśnienia. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty w zakładzie karnym, gdzie mężczyzna trafił następnego dnia po zdarzeniu w związku z orzeczoną karą pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Odpowiadał będzie w warunkach multirecydywy. Grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności– relacjonuje komisarz Barbara Salczyńska–Pyrchla, rzeczniczka bialskiej komendy.

W trakcie rozmowy z policjantami mężczyźni przyznali, że przed zdarzeniem postanowili iść na stację paliw po alkohol.

– Po drodze wpadł im do głowy pomysł, że będą podciągać się na tablicach informacyjnych z nazwami ulic. W ten sposób bez żadnego powodu uszkodzili kilkanaście tablic. Teraz o dalszym ich losie zadecyduje sąd– zaznacza rzeczniczka.