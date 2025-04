Zwiedzanie bryczką lub meleksem. Gmina szykuje się na turystów

Część atrakcji będzie dostępna od długiego weekendu majowego. – Najpierw trzeba zatwierdzić zmiany w organizacji ruchu w centrum, by wytyczyć stałe miejsce dla taxi bryczki i meleksa - poinformował na ostatniej sesji wójt Karol Michałowski. Ma to nawiązywać do tradycji hodowli koni arabskich w janowskiej stadninie. A skorzystają turyści, którzy coraz chętniej tu przyjeżdżają.

Dlatego w centrum miejscowości znajdzie się punkt informacji turystycznej. Będzie się mieścił w „okrąglaku”, który był odnowiony w 2021 roku. – Wyłoniliśmy najemcę. Oprócz informacji turystycznej będzie tam przewodnik – zaznacza wójt. Kilka lat temu w obiekcie działała kawiarenka.

W planach jest też wieża widokowa, która mogłaby powstać po remoncie nieczynnej dzwonnicy przy bazylice. – Na razie mamy deklarację od proboszcza, że bazylika, m.in., krypta i grota będą otwarte dla turystów- zapowiada Michałowski. A sama dzwonnica należy obecnie do powiatu bialskiego.

Gmina opracowuje teraz strategię rozwoju turystyki. Atrakcji ma być więcej.