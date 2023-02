60-tka na karku i mnóstwo energii. Seniorzy pokazali, na co ich stać

To była już szósta edycja Biłgorajskiej Senioriady Sportowej zorganizowana w tamtejszym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W przeciwieństwie do poprzedniej, o której pisaliśmy jakiś czas temu (Senioriada), w tej wzięli udział nie tylko reprezentanci Biłgoraja, ale pojawiły się też silne ekipy z Janowa Lubelskiego. I to goście zdominowali podium.

Po zsumowaniu wszystkich zdobytych punktów mistrzowski tytuł trafił do drużyny Klubu Rekreacji Ruchowej Vitalni Janów Lubelski. Drugie miejsce wywalczyli seniorzy z Grupy Rowerowej PTTK Biłgoraj, a trzecie ekipa Klubu Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski.

W zawodach wzięło udział 9 zespołów. Pamiątkowy puchar i słodki upominek trafił do każdego z nich.