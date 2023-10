Auto roztrzaskało się na kawałki. Lekarze walczą o życie kierowcy

W środę po godzinie 7 rano biłgorajscy policjanci otrzymali zgłoszenie o roztrzaskanym samochodzie na trasie Łukowa- Józefów. Na miejscu interweniował śmigłowiec LPR, który przetransportował ciężko rannego 28-latka do szpitala.

Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem przyczyn zdarzenia. Policja informuje że kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi porosto do lasu. Siła uderzenia była tak duża, że odłamki BMW którym kierował młody mężczyzna rozrzucone były na odległość kilku metrów

Policja apeluje o ostrożność na rogach. Zbliża się okres, gdy nawierzchnia jest śliska i warunki pogodowe nie sprzyjają jeździe.

- Gwałtowne manewry na mokrej nawierzchni mogą przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do kolizji i wypadków. Apelujemy zatem do kierowców o zdjęcie nogi z gazu i rozsądek za kierownicą. Pamiętajmy aby dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Bądźmy również widoczni i nośmy odblaski, które zwiększą nasze bezpieczeństwo na drodze - przestrzega asp Joanna Klimek z biłgorajskiej policji.