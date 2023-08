Biłgoraj: Boisko przy Budowlance już prawie gotowe (zdjęcia)

To inwestycja realizowana przez powiat. Samorząd nie musi do niej dużo dokładać, bo na realizację zadania wystarał się o wysokie dotacje z dwóch źródeł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzi ok. 6,8 mln zł. Kolejne 3,5 mln wyłożyło ministerstwo sportu. Całość ma się zamknać w kwocie niespełna 10,9 mln zł.

W miejscu starych boisk sportowych powstały zupełnie nowe. To boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni 65 na 104 metry, przy nim jest 400-metrowa bieżna okólna i długa na 100 metrów prosta.

W ramach inwestycji zaplanowano ponadto trybunę na ok. 100 miejsc siedzących, zadaszone stanowiska sędziowskie, ławeczki dla zawodników. Zbudowano również boisko wielofunkcyjne, na którym pograć można w koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny. Ponadto powstała skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą. Jest również siłownia zewnętrzna.

Przy obiekcie przewidziano też kontenery sanitarne z łazienkami, toaletami i natryskami oraz biurowe, w których są m.in. szatnie dla zawodników oraz pomieszczenia dla trenerów.

Dodajmy, że także przy ZSBiO realizowane jest jeszcze jedno duże powiatowe zadanie. To rozbudowa starej biłgorajskiej krytej pływalni. Prace są zaawansowane. Idą zgodnie z planem.