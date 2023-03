Biorą się za drogę pod Gorajem. Kierowcy odetchną z ulgą

Ruch tylko jednym pasem w tym rejonie został wprowadzony na kilkusetmetrowym odcinku, ale problem w tym, że nastąpiło to już prawie 3 lata temu. Powodem były kwestie bezpieczeństwa. Wojewódzka droga nr 835 w Zastawiu biegnie w sąsiedztwie stawów, co powodowało wymywanie podłoża i zapadanie się jezdni. Ruch zorganizowano więc tak, aby te niebezpieczne miejsca omijać.

Trudno się jednak dziwić, że zmotoryzowani, ktorym przychodziło tamtędy jeździć tracili już cierpliwość. Zupełnie niedawno jeden z kierowców przysłał nawet do naszej redakcji zdjęcia z Zastawia, dopytując, jak długo taki stan rzeczy jeszcze potrwa.

Dobra wiadomość to taka, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie właśnie ogłosił przetarg na przebudowę drogi. Ale jest i zła: na rozstrzygnięcie przetargu trzeba poczekać, a później jeszcze na kilka miesięcy uzbroić się w cierpliwość, bo prowadzone prace również będą się wiązały z utrudnieniami.

W ramach inwestycji droga ma być przebudowana i wzmocniona, dotyczy to też chodnika i trasy dla rowerów. Poza tym wykonawca będzie miał za zadanie odtworzyć system odwodnienia i zjazdy. Termin na realizację zadania to 5 miesięcy. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy przetarg zostanie rozstrzygnięty, a umowa z wybranym wykonawcą podpisana. Oferty można składać do 17 marca. ZDW zrealizuje zadanie z własnych środków. Wstępnie zarezerwowano na ten cel ok. 9,7 mln zł.