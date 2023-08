Bum cyk cyk i tralala. Zaczyna się kolejna Fanfara

W schronisku dla bezdomnych jak w więzieniu? Mieszkaniec wylewa żale. MCPR odpowiada

Kiedy skończy się to bezhołowie? Pora postawić kres temu bezprawiu. Nikt tego nie kontroluje – to fragmenty listu, który mieszkaniec Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Zamościu wysłał m.in. do naszej redakcji. W korespondencji postawił mnóstwo zarzutów.