Kiedy przetarg na przebudowę trasy Janów Lubelski – Frampol? Pada termin

Plan na województwo lubelskie zakłada, że powstanie tu siedem obwodnic mniejszych i średnich miejscowości, przez które dziś przebiegają drogi krajowe. Pięć z tych obejść powstanie w ciągu drogi krajowej numer 74. Chodzi o obwodnice

Janowa Lubelskiego,

Dzwoli,

Gorajca,

Szczebrzeszyna

Zamościa.

Dwie pozostałe to obwodnica Łukowa (DK63) oraz Łęcznej (DK82).

– W efekcie, pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem, zbudujemy ponad 42 km nowego przebiegu DK74 wyprowadzając ruch z miejscowości. Zmodernizujemy także obecny przebieg pomiędzy Janowem Lubelskim i Frampolem oraz Gorajcem i Szczebrzeszynem. To łącznie blisko 20 km, a w efekcie powstanie wygodne i bezpieczne połączenie dwóch dróg ekspresowych: S19 w okolicy Janowa Lubelskiego oraz S17 na przedmieściach Zamościa – wyliczają drogowcy.

Wszystko ma być gotowe w 2029 roku, a łączny koszt inwestycji to ok. 1,4 mld zł.

Kiedy przetarg, kiedy budowa?

GDDKiA informuje także, że w 2023 r. planuje rozpocząć prace przy modernizacji DK74. Przetarg na 10-kilometrowy odcinek Gorajec – Szczebrzeszyn został unieważniony. Teraz drogowcy na nowo kompletują dokumentację i czekają za zielone światło, żeby ponownie zacząć szukać wykonawcy.

– Przygotowujemy się również do ogłoszenia przetargu na modernizację ponad 9 km DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim i Frampolem wraz z budową blisko 3 km obwodnicy Dzwoli po nowym śladzie. Przetarg planujemy ogłosić we wrześniu br. Prace na tych odcinkach zakończyłyby się w 2024 r. – podaje GDDKiA i uzupełnia: – Na przełomie III i IV kw. br. ogłosimy również przetarg na budowę, w systemie Projektuj i buduj, obwodnicy Gorajca o długości niemal 7 km. Jej realizacja zakończyłaby się w 2027 r.

Zmiana planów

Dodajmy, że drogowcy właśnie zmienili plany co do przebudowy drogi krajowej nr 74 z Zamościa do Klemensowa. Z tą koncepcją nie zgadzali się mieszkańcy i woleli, żeby zamiast poszerzać 74 lepiej wrócić do planowanej już od dawna obwodnicy Zamościa.

– Pierwotnie planowaliśmy włączenie pierwszej z tych obwodnic do obecnego przebiegu DK74 na wysokości Klemensowa, a także modernizację obecnej drogi krajowej do Zamościa – przyznaje GDDKiA i dodaje: – Jednak w trakcie prac nad dokumentacją projektanci zaproponowali bezpośrednie połączenie obwodnic. W efekcie powstałby odcinek o długości ok. 23 km, który ominąłby Szczebrzeszyn oraz wszystkie miejscowości i wioski wzdłuż obecnego przebiegu DK74 do Zamościa. Dlatego też zrezygnowaliśmy z planów rozbudowy obecnego przebiegu DK74 rozwiązując umowę na przygotowanie dokumentacji.

Nowoprojektowany przebieg obu obwodnic włączyłby się do S17 na węźle Zamość Sitaniec. We wrześniu projektanci mają przedstawić mieszkańcom szczegóły tego rozwiązania.