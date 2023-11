Koniec bezkrólewia w gminie Biłgoraj. Była posłanka PiS została komisarzem

Do takiej sytuacji doszło w kilkunastu samorządach w kraju. Między innymi w Sopocie, Pile, Tychach czy Inowrocławiu, których dotychczasowi prezydenci w październikowych wyborach parlamentarnych dostali się do Sejmu lub Senatu.

Na tej liście znalazła się gmina Biłgoraj. Rządzący nią od 2006 roku Wiesław Rożyński został posłem. Polityk związany z Polskim Stronnictwem Ludowym startował z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi w okręgu chełmskim i zdobył ponad 17 tys. głosów. Z chwilą wyboru jego samorządowy mandat został wygaszony. Zgodnie z przepisami funkcję stracił także będący zastępcą Różyńskiego Wojciech Dziduch.

W przypadku, gdy do kolejnych wyborów zostało mniej niż sześć miesięcy (mają się one odbyć w kwietniu przyszłego roku), do końca kadencji premier wyznacza komisarza. Z tą decyzją szef rządu czekał ponad miesiąc.

- Z dniem 17 listopada 2023 r. prezes Rady Ministrów wyznaczył panią Beatę Małgorzatę Strzałkę do pełnienia funkcji wójta gminy Biłgoraj do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta – informuje biuro prasowe Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Strzałka to była posłanka Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich wyborach zdobyła niespełna 9 tys. głosów, co nie wystarczyło do uzyskania reelekcji. Wśród tych, którzy nie zdobyli mandatu była druga „pod kreską”.

Czy powierzenie jej funkcji komisarza oznacza, że w wiosennych wyborach będzie ubiegać się o stanowisko wójta?

- Dopiero rozpoczęłam urzędowanie. W najbliższych dniach chcę zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania urzędu i skupić na pracach przy konstruowaniu gminnego budżetu. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, czy wystartuję w wyborach. Odpowiedź na nie przyniosą najbliższe tygodnie – mówi Dziennikowi Beata Strzałka.

W kuluarach spekuluje się jednak, że jeszcze przed wyborami może zostać wskazany nowy komisarz. – Dotychczasowy wójt był z PSL i wskazane by było, żeby jego obowiązki przejęła osoba z tego kręgu. Możliwe, że po utworzeniu nowego rządu przyszły premier desygnuje na to stanowisko kogoś innego – słyszymy od jednego z polityków ludowców z naszego regionu.