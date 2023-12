Kup choinkę prosto z lasu. Nadleśnictwo organizuje punkty sprzedaży

Wyznaczono już trzymiejsca, w których będzie można dla siebie wybrać drzewko. To plac przy głównej Siedzibie Nadleśnictwa Józefów na ul. Leśnej, ale też leśniczówka w Rybnicy pod Suścem oraz ta w Woli Obszańskiej w gm. Obsza. Choinki będą tam sprzedawane aż do świąt, od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

Ile kosztuje w tym roku takie drzewko prosto z lasu? Za świerk o wysokości od 1,6 do 2,5 metra stawka wynosi 40 zł. Jodły są o 10 zł droższe. Nadleśnictwo oferuje też stroisz, czyli przycięte gałązki iglaków. W tym przypadku za metr. sześc. trzeba zapłacić ok. 120 zł.

Z kolei Nadleśnictwo Biłgoraj ruszyło z akcją "Choinka dla szkoły". Będzie ją realizować do 22 grudnia. Każda placówka oświatowa, ale też inna instytucja np. państwowa, kościelna czy zrzeszająca młodzież może dostać choinkę dla siebie za darmo. Należy tylko wypełnić odpowiedni formularz wniosku.