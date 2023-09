Marshall - pies do zadań specjalnych odnalazł chłopca. Krzyś wkrótce będzie obchodził urodziny

Krzyś, którego odnalazł Marshall 30 września skończy 7 lat. Był wcześniakiem, urodził się w 27 tygodniu ciąży, ważąc zaledwie 750 gramów. W szpitalu spędził prawie pół roku z licznymi obciążeniami m.in.: niewydolnością oddechową, sepsą, retinopatią, zakrzepicą żyły podobojczykowej, niedokrwistością, martwiczym zapaleniem jelit, wodogłowiem, wylewami III, a później IV stopnia.

- Obecnie nasz synek ma zastawkę w główce, walczy z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, wzmożonym napięciem mięśniowym, które bardzo ogranicza jego poruszanie - nie chodzi samodzielnie, z kręgosłupem, który wymaga operacji dopóki synek nie przestanie rosnąć. Krzyś jest niesamowicie pogodnym i dzielnym chłopcem, ale niestety wymaga ciągłych rehabilitacji, wizyt u specjalistów oraz sprzętów niezbędnych do ćwiczeń - co jest niestety bardzo kosztowne. Dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc, żeby Krzyś mógł być jak najbardziej samodzielny – rodzice chłopca na stronie Fundacji Słoneczko (www.fundacja-sloneczko.pl), której jest podopiecznym zwracają się o pomoc.

Chłopcu można pomóc przekazując 1,5% podatku w rozliczeniu rocznym (wpisując nr KRS 0000186434, a polu "informację uzupełniające" 365/C Krzysztof Cudak), a także przekazując dowolną kwotę pieniężną na konto fundacji:

Darowizny w PLN: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Darowizny w EUR: 76 8944 0003 0000 2088 2000 0050

Wpisując w tytule:365/C Krzysztof Cudak - darowizna.

Ofiarowane przez Państwa pieniądze zostaną przeznaczone w całości na rehabilitację i sprzęt dla naszego małego bohatera – zapewniają rodzice chłopca.