Napisała list, w którym dziękuje policjantom za pomoc synowi

– Poza pomocą medyczną wykazała się ogromną wrażliwością, empatią, zrozumieniem i opanowaniem. Sprawnie i dokładnie przeprowadziła wszelkie czynności okazując jednocześnie ogromne wsparcie dla mnie i mojego dziecka. Oby więcej takich funkcjonariuszy – kończy swój list pani Agnieszka.

Te słowa skierowała do sierżant sztab. Anny Wolanin i st. sierż. Kamila Wardacha, policjantów Wydziału Prewencji biłgorajskiej komendy, którzy wykonywali czynności na miejscu zdarzenia drogowego, w którym brał udział młody rowerzysta. Chłopiec 16 sierpnia tego roku jadąc rowerem po ulicy Armii Kraków w Biłgoraju najechał na krawężnik, przewrócił się i doznał obrażeń. Sytuację zauważyli policjanci. Przy chłopcu były już osoby postronne, które zdążyły wezwać karetkę. Policjantka udzieliła mu pomocy przedmedycznej i wraz z chłopcem czekała na jego mamę oraz karetkę, która przetransportowała go do jednego z lubelskich szpitali.