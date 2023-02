Obajtek ogłasza, że Orlen odkrył ogromne złoża gazu koło Biłgoraja

– Niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie odkryliśmy 500 mln m3 nowych zasobów gazu ziemnego. Połączenie z PGNiG i kolejne odkrycia z rodzimych złóż pozwolą nam utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20 proc. rocznego zapotrzebowania Polski ­– napisał we wtorek na Twitterze Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Wyjaśnijmy, że połączenie z firmą gazowniczą, o czym wspomina, stało się faktem w listopadzie 2022 roku. W ten właśnie sposób powstał wielki koncern energetyczny obejmujący Orlen, Lotos oraz PGNiG.

Ale wróćmy do Biłgoraja. Obajtek nie podaje, gdzie konkretnie znajdują się nowe pokłady gazu. Jednak kierowany przez niego koncern w wystosowanym komunikacie uzupełnia, że chodzi okolice Luchowa Dolnego w gminie Tarnogród w powiecie biłgorajskim. To złoże o nazwie Jastrzębiec.

Niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie odkryliśmy 500 mln m3 nowych zasobów gazu ziemnego. Połączenie z PGNiG i kolejne odkrycia z rodzimych złóż pozwolą nam utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20% rocznego zapotrzebowania Polski pic.twitter.com/qsrX1kdAUZ — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) February 14, 2023

Orlen już podał, że otwór Jastrzębiec-4, z którego roczna produkcja może osiągnąć ok. 22 mln m sześc. gazu, włączony będzie do eksploatacji do istniejącej już infrastruktury kopalnianej Ośrodka Zbioru Gazu Wola Różaniecka. Tak samo ma się stać z kolejnym otworem Jastrzębiec-5, którego wiercenie rozpoczyna się na tym samym placu wiertnicznym.

– Wcześniej, w wyniku prac poszukiwawczych prowadzonych w latach 2016-2018, do kopalni tej podłączono otwory Jastrzebiec-2 i Jastrzebiec-3, których produkcja kształtuje się na poziomie 12,5 mln m sześc. gazu ziemnego rocznie – dodał Orlen

Gaz to pieniądze dla gminy. To właśnie podkreśla spółka wyjaśniając: - Spółki prowadzące wydobycie węglowodorów mają bowiem obowiązek uiszczać tzw. opłatę eksploatacyjną uzależniona od wielkości wydobycia. Opłata dzielona jest pomiędzy gminy (60 proc.), powiaty, województwa (po 15 proc.), na terenie, których znajduje się złoże oraz dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 proc.). W 2022 roku PGNiG z tytułu opłaty eksploatacyjnej przekazało do samorządowych budżetów około 140,5 mln zł" - poinformował PKN Orlen.