Obywatelskie zatrzymanie kompletnie pijanego kierowcy

Najpiękniejsze szlaki górskie w Polsce — przewodnik

Szlak na Turbacz Czy zaczniemy od najsłynniejszych polskich gór, jakimi są Tatry? A może Bieszczady? W żadnym wypadku. Tym razem wybierzemy się na Turbacz - najwyższy szczyt Gorców, stanowiący także punkt na liście Korony Gór Polskich. Szlak na Turbacz wiedzie od popularnej Rabki Zdrój i prowadzi nas przez piękne, surowe tereny tego wciąż nieodkrytego masywu górskiego. Doskonała wyprawa dla rodzin z dziećmi z trzema zaplanowanymi przystankami w schroniskach, którą wieńczy piękny szczyt Turbacza. Stamtąd możemy wrócić tą samą ścieżką lub wybrać zupełnie inną, która doprowadzi nas do Nowego Targu. Wybieracie się na Turbacz jesienią? Warto wziąć ze sobą bluzy męskie, które ochronią nas przed chłodem. Wędrówka po tajemniczych Górach Sowich Co dla większości z nas jest najpiękniejsze w górach? Bliskość natury. A w niej pomaga brak tłumnych pielgrzymek turystów. Dlatego właśnie do grona najciekawszych i najpiękniejszych szlaków w Polsce wybraliśmy kierunki nieoczywiste, które może nie są aż tak oblegane, jak Morskie Oko, czy Babia Góra, ale pod wieloma względami górują nad nimi - nie wysokością, a klimatem i pięknymi krajobrazami. Takie są właśnie Góry Sowie - region owiany tajemnicą, znany z kart historii jako masyw, pod którym w czasach II wojny światowej budowano podziemne kompleksy. Co wybrać w Górach Sowich? Oczywiście najpopularniejszy szlak na Wielką Sowę, który prowadzi nas aż do Srebrnej Góry. Cała trasa obfituje w piękne krajobrazy Sudetów i to, co lubimy najbardziej - spokój na szlaku. Czas na Bieszczady Tym razem przeniesiemy się na wschód do Bieszczad, nad którymi góruje najwyższy szczyt - Tarnica. Jednym z najpiękniejszych szlaków z pewnością jest właśnie ten, który rozpoczyna się w Wołosatem (tam rozpoczyna się najdłuższy szlak w Polsce - Główny Szlak Beskidzki) i wiedzie przez Przełęcz Bukową, Rozsypaniec, Halicz, aż do królowej Bieszczad. Wczesną wiosną na szlak przydadzą się kurtki przejściowe, które zapewnią nam nieco więcej komfortu termicznego. Trasa ujmuje w sobie wszystko to, co kochamy w Bieszczadach i co więcej, zaprojektowana jest w formie pętli, co z pewnością docenią zmotoryzowani. Polski Matterhorn? Tylko w Tatrach Trudno opisywać najpiękniejsze polskie szlaki i nie zahaczyć, chociażby na chwilę o Tatry. Jednak nie o Dolinie Pięciu Stawów, Morskim Oku, czy Dolinach tu opowiemy, a o szlaku na Kościelec. To trasa dla osób o mocnych nerwach, które są przygotowane kondycyjnie do sporych przewyższeń, które mają ze sobą buty wodoodporne. Szlak rozpoczyna się spokojnie od Kuźnic i biegnie malowniczą drogą aż do Hali Kondratowej. To punkt spotkań turystów, którzy kierują się na przeróżne szczyty. My jednak pójdziemy w stronę Czarnego Stawu, z którego podążymy szlakiem aż do Karbu, a potem na samiuteńki szczyt Kościelca. Trasa trudna, bez łańcuchów sprawia, że co najmniej kilka miejsc może wydać się problematycznych. Jednak wszystko wynagrodzi widok z góry, który oszałamia i sprawia, że będziemy chcieli tu jeszcze kiedyś wrócić.