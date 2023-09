Osobowy pojedzie między Szastarką, Janowem Lubelskim i Biłgorajem. Projekt w 2026, początek budowy w 2027

Dokumentacja za ponad 23 mln zł netto będzie zrealizowana w ramach rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”

Mieszkańcy południowej Lubelszczyzny zyskają szybkie i wygodne połączenia kolejowe ze stolicą regionu. W ramach przygotowania dokumentacji projektowej o szacunkowej wartości ponad 23 mln zł pracami zostanie objęta nowa 18-kilomeytrowa linia kolejowa Szastarka–Janów Lubelski oraz ok. 12 km jednotorowa linia kolejowa do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miast–Kraśnik.

Powstanie także dokumentacja projektowa dla budowy oraz elektryfikacji 35 km odcinka jednotorowej linii kolejowej Janów Lubelski–Biłgoraj. Projekt tych połączeń wykona Konsorcjum Mosty Katowice Sp. z o.o. (lider) oraz Arcadis (partner).

– Z transportu kolejowego oprócz mieszkańców Janowa Lubelskiego, Szastarki, Biłgoraja będą mogli skorzystać m.in. mieszkańcy Łęcznej. Budowa linii kolejowej wpłynie na rozwój regionu, ułatwi podróże do szkół i pracy – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Obie trasy zostaną zelektryfikowane. Czas przejazdu pociągiem między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem szacowany jest na 52 min, a między Biłgorajem a Lublinem na 1 godz. 36 min. Projekt przewiduje budowę ok.16 stacji i przystanków, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Proponowane lokalizacje przystanków to: Kraśnik Lasy, Kraśnik Miasto, Kraśnik Piaski, Kraśnik Fabryczny Modliborzyce, Laski lub Janów Lubelski Przemysłowy, Janów Lubelski, Zofianka Górna, Krzemień, Dzwola, Frampol, Sokołówka, Korytków Duży, Nadrzecze, Gromada, Biłgoraj Jana Pawła II.

Projekt „Budowa linii kolejowej Szastarka–Janów Lubelski–Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik” jest jednym z pięciu realizowanych w województwie lubelskim z „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku”. Wartość całego projektu to 906 mln zł. Dokumentacja projektowa ma powstać do 2026 r., a w 2027 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy.