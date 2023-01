Pojadą po równym "Jak zaczynali to mój syn chodził do przedszkola. Teraz zdaje maturę"

– Jak zaczynał się remont pierwszego odcinka 835, to mój syn chodził do przedszkola. Dziś szykuje się do matury. Nie wiem, czy wybierze uczelnię w Rzeszowie, czy w Lublinie. Do obu tych miast można wygodnie dojechać – mówi pan Jerzy, mieszkaniec Biłgoraja. – Wiele razy narzekałem na wahadła, na drogowców, na utrudnienia. Jak każdy kierowca, który jeździł tą drogą. Pamiętam też w jakim stanie była ta droga przed remontem. Trwało to długo, ale końcu jest normalnie – dodaje.

120–kilometrowy fragment DW 835, biegnący przez województwo lubelskie, był remontowany etapami. W 2010 roku rozpoczęto modernizację od odcinka Biłgoraj–Frampol, potem przyszedł czas na Frampol – Wysokie. Następnie ruszyły prace na 17–kilometrowym fragmencie od Wysokiego do Piotrkowa. Kolejnym etapem był remont odcinka Piotrków–Lublin. Ostatnim akordem była gruntowna przebudowa najbardziej zdegradowanego fragmentu od Biłgoraja do granicy z woj. podkarpackim.

– Rozpoczęcie robót na odcinku od Biłgoraja do granicy z woj. podkarpackim nastąpiło 9 stycznia 2021 roku. Odbiór ostateczny inwestycji odbył się 20 grudnia ubiegłego roku. Łączna kwota robót budowlanych wyniosła 156,2 mln zł brutto – mówi Kamil Jakubowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 99 proc. tej inwestycji finansowane było z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, a 1 proc. ze środków budżetu województwa lubelskiego.

– Warto również podkreślić, że wzdłuż całego odcinka Biłgoraj–Tarnogród–granica województwa zbudowano ścieżkę rowerową. Przed remontem na tym fragmencie 835 dochodziło do wielu tragicznych wypadków – mówi Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskie. – W tym roku zaczną się także prace nad obwodnicą Tarnogrodu, Dziś przejazd przez te miasto bywa kłopotliwy. Na ten cel w tegorocznym budżecie województwa zarezerwowaliśmy 60 milionów złotych – doje wicemarszałek Mulawa.

Droga 835 ma olbrzymie znaczenie gospodarcze i turystyczne. Jest wygodnym szlakiem na Roztocze oraz umożliwia połącznie z siecią autostrad i dróg ekspresowych, co ułatwia transport towarów wyprodukowanych w firmach działających w Biłgoraju i okolicach.

Droga 835 to jedna z najdłuższych tras wojewódzkich w kraju. Ma 225 kilometrów długości, zaczyna się w Lublinie, a kończy 16 kilometrów za Sanokiem.