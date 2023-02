Weszli do miejskiego szaletu i zaszaleli. Miasto mówi, że jak się zgłoszą, policja o niczym się nie dowie

– Zniszczona została umywalka, pojemniki na mydło i papier. Ponadto zniknęła metalowa obudowa suszarki, a przy okazji jej demontażu uszkodzona została instalacja elektryczna. Uszkodzono również elektrozaczep w drzwiach do toalety męskiej – wylicza Paweł Jednacz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Biłgoraju.

Zdewastowany szalet znajduje się w pobliżu magistratu. Stanął tam w ramach przeprowadzonej nie tak dawno rewitalizacji Placu Wolności. Akt wandalizmu został odkryty kilka dni temu. Od razu przystąpiono do podstawowych napraw. – Co prawda udało się przywrócić zasilanie w toalecie, ale elektrozaczep jest mocniej uszkodzony, dlatego do czasu naprawy ubikacja męska będzie nieczynna – uprzedza Jednacz.

Miasto o tym zdarzeniu poinformowało na swoim facebookowym profilu, podkreślając, że straż miejska już analizuje zapisy z monitoringu, aby namierzyć wandala lub wandali. W poście znalazł się też apel burmistrza, który zwrócił się do sprawcy o dobrowolne przyznanie się do winy. Jeśli ten, kto zniszczeń dokonał, zgłosi się do urzędu miasta i zadeklaruje naprawę szkód, o sprawie nie będzie informowana policja, choć takie zgłoszenie już jest przygotowywane.

Kilka wcześniej zostało złożonych, bo niestety wandale upodobali sobie Plac Wolności. – Prace rewitalizacyjne zakończyły się w listopadzie 2020 roku. Od tego momentu na tym terenie odnotowaliśmy siedem aktów wandalizmu, z czego cztery dotyczyły szaletu – precyzuje Paweł Jednacz. Niestety, na usunięcie szkód wydano dotąd już sporo pieniędzy, ale sprawców namierzyć się nie udało.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj” był dofinansowany z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Kosztował ponad 21,3 mln zł. Za ok. 4 mln odbudowano zdegradowany budynek przy ul. Kościuszki 28 z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych. Prace na Placu Wolności pochłonęły przeszło 17,2 mln zł (w tym dotacja unijna ok. 10 mln zł i ok. 1,3 mln z funduszy krajowych). W ramach tej części zadania przebudowano kanalizację deszczową, oświetlenie parkowe i uliczne, powstał monitoring, plac zabaw, pawilon na Centrum Informacji Turystycznej i toaleta publiczna, a także amfiteatr.

Niestety, nie wszyscy umieją uszanować to, co zrobiono. Dlatego władze Biłgoraja apelują również do mieszkańców, by widząc akty wandalizmu reagowali, np. telefonując na numery alarmowe policji 112 lub 997 albo do Straży Miejskiej – 84 686 02 26 lub 721 818 182.