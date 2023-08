Przyjeżdża Jarosław Kaczyński. Zamkną Frampol na cztery spusty

Na 5 godzin zostanie wstrzymany ruch przez środek Frampola. W centrum ma także obowiązywać bezwzględny zakaz parkowania. Dotyczy on ulic: Rynek, Janowskiej (od DW Nr 835 do ulicy Cichej), Nowej, Stolarskiej, Wesołej (od ulicy Przemysłowej do ulicy Butlerowskiej), Szkolnej, 3 Maja, Butlerowskiej, Przemysłowej (od DW Nr 835 do ulicy Wesołej), Kościelnej (od DW Nr 835 do ulicy Cmentarnej), Zamojskiej, Radzięckiej, Tkackiej, Targowej.

Kierowcy, którzy będą podróżować z Lublina do Biłgoraja drogą nr 835, na rondzie z DK nr 74, zostaną skierowani przez funkcjonariuszy policji na DK nr 74, następnie na ulicę Zamojską, Targową i Przemysłową, którą dojadą do DW nr 835.

Od Biłgoraja ruch odbywać się będzie ulicą Przemysłową, Orzechową, Zamojską, DK nr 74 do ronda z DW Nr 835.

Od godziny 15 ruchem kierować będą policjanci oraz żandarmi.

– Ze względu na udział w uroczystościach kilku tysięcy osób (m.in. kilkuset żołnierzy, Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz członków Związku Strzeleckiego) zwracamy się z prośbą o przestrzeganie wyznaczonych objazdów czy zakazie parkowania oraz do poleceń wydawanych przez służb – dodaje Jakubowski.

Uroczystość we Frampolu rozpocznie się o godzina 17.