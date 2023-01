Stara szkoła zamieni się w nowoczesne muzeum

Zioła można też zbierać zimą. A sosnową gałąź dobrze zabrać do domu... do kąpieli

Uważności to jest to jest świadomość tego punktu, tej chwili, w której w danym momencie jesteśmy. Rozmawiając teraz z panem bujam się na fotelu, patrzę na łąkę za oknem, jeden kot mnie grzeje na kolanach, drugi siedzi obok, wszystko obserwuje pies. Jestem tu i teraz, siedzę. Generalnie biegniemy, w pracy cały czas dążymy do czegoś, teraz, szybko. Uważność to stan, w którym mamy tego świadomość – Rozmowa z Justyną Pargiełą, ziołoznawcą, właścicielką marki DziczeJemy.