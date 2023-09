W Ciotuszy Nowej clio wjechało do rowu

0 A A

Renault clio zakończyło podróż w rowie (fot. Policja)

Do niebezpiecznej sytuacji na drodze doszło wczoraj w Ciotuszy Nowej. 78-letni kierowca renault clio stracił panowanie nad kierownicą, wjechał do rowu i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, był trzeźwy.

