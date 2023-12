Włamanie do kantoru w centrum miasta. Sprawca miał problem

Do zdarzenia doszło w wigilię po godz. 9. - Wstępnie ustaliliśmy, że sprawcy włamali się do lokalu sąsiadującego z kantorem, skąd przedostali się do środka kantoru. Nie udało im się jednak dostać do wnętrza sejfu – zaznacza aspirant Joanna Klimek z biłgorajskiej policji.

Kantor znajduje się przy ulicy Kościuszki. - Na miejscu zostały wykonane czynności procesowe. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawców- dodaje aspirant Klimek.

Nic nie zginęło w kantorze. Lokal został jedynie uszkodzony.

Przypomnijmy, że 1 grudnia doszło do napadu na kantor w Tarnogrodzie w powiecie biłgorajskim. Niedawno policja opublikowała dzisiaj wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tym rabunkiem. Sprawca wszedł do lokalu i przedmiotem przypominającym broń sterroryzował pracownicę, zabrał pieniądze i uciekł.