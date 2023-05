Z Myszką Miki i Królewną Śnieżką. Dzień Dziecka i Rodziny w Biłgoraju

Bajkowej paradzie i wszystkim innym zaplanowanym na ten dzień atrakcjom organizowanym przez Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS przyświecać będzie hasło: „Moje prawa - ważna sprawa”.

– Są nimi nie tylko prawo do życia czy prawo do wychowywania w rodzinie. Jest to również prawo do tożsamości, do rozwoju czy też informacji i wyrażania własnych poglądów. Nie zapominajmy, że dziecko ma również prawo, m.in. do godnych warunków życia, ale też do opieki zdrowotnej oraz prawo do odpoczynku – wyjaśnia Marian Łosiewicz, dyrektor programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj.

Impreza przy ul. Zielonej 132 otwarta dla wszystkich dzieci i dorosłych z miasta rozpocznie się w Dniu Dziecka o godz. 14. Do parady bajkowych postaci może dołączyć każdy chętny, kto wcieli się w postać ulubionego bohatera.

– Będziemy również nieść transparenty i tabliczki o prawach dziecka, a pracownicy i podopieczni SOS Wiosek Dziecięcych wystawią teatralno-muzyczne przedstawienia. Będzie więc wesoło i kolorowo, a dzieci nie mogą się już doczekać – opowiada Marta Kimak, koordynatorka programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” Biłgoraj I.

Atrakcji ma być więcej. To m.in. dumchane zamki, malowanie buziek, liczne konkursy dla najmłodszych. Zaplanowano ponadto animacje, pokazy oraz możliwość spotkania z alpakami. Obecny będzie też wóz strażacki, przyjadą motocykliści, a całość zakończy się wieczorem przy wspólnym ognisku.

W trakcie wydarzenia organizatorzy zamierzają również zwrócić uwagę na rolę rodzicielstwa zastępczego. – Niestety wciąż brakuje kandydatów, którzy mogliby utworzyć nowe rodzinne formy pieczy zastępczej dla dzieci osieroconych i porzuconych. Nieustannie szukamy osób, które stworzą stabilne i bezpieczne miejsce dla dzieci, w którym będą mogły zdrowieć i wzrastać, rozwijać się pomimo wyzwań rozwojowych, zaniedbań zdrowotnych, czy edukacyjnych. – mówi Jadwiga Król, jedna z polskich mam SOS.