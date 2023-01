Zniszczył znicze i wiązanki. Cmentarny wandal może spędzić w więzieniu 5 lat

Co zrobić, jeśli telefon działa, ale ma czarny ekran?

Przyznasz, że wyświetlacz jest dość istotnym komponentem w smartfonie… W końcu co z tego, że słyszysz, że ktoś do Ciebie dzwoni, skoro nie możesz ani sprawdzić, kim jest rozmówca, ani nawet odebrać telefonu. Jeśli Twój smartfon nie generuje obrazu, ale poza tym działa bez zmian, to przyczyn takiego zjawiska może być wiele. Przeprowadź ankietę ze swoim pacjentem.