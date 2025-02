Azoty przepłacały za gaz? Chodzi o co najmniej 932 miliony złotych

Dzisiaj (19 lutego) otrzymaliśmy komunikat od Grupy Azoty S.A., której należą m.in. Zakłady Azotowe w Puławach, mówiący o kolejnym już zawiadomieniu o możliwości popelnienia przestępstwa, jakie zarząd spółki złożył na ręce prokuratury.

Tym razem wewnętrzne kontrole wykryły nieprawidłowości w zakresie zakupów gazu, a więc podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów sztucznych. Warto w tym miejscu przypomnieć o tym, że GA, a zwłaszcza puławski kombinat, to największy odbiorca gazu ziemnego w Polsce. Same "Puławy" przy normalnej produkcji zużywały około miliarda metrów sześciennych rocznie.

Wracając do komunikatu: wynika z niego, że problem dotyczy decyzji podejmowanych od 14 września 2022 roku do 30 marca 2023 roku. W tym okresie tzw. komitet korporacyjny Grupy Azoty powołany do spraw zakupów gazu oraz uprawnień do emisji CO2 kupił kontrakty terminowe na gaz ziemny na potrzeby tarnowskiej spółki oraz podmiotów zależnych, w tym Zakładów Azotowych w Puławach.

- Tymczasem, zgodnie z ustaleniami, cena spotowa paliwa gazowego, obliczana na podstawie transakcji realizowanych każdego dnia z dostawą w dniu kolejnym na rynku Trading Hub Europe, za dokładnie tę samą ilość zakupionego gazu ziemnego, byłaby o blisko miliard złotych niższa - informuje spółka.

W zawiadomieniu, jakie otrzymała Prokuratura Regionalna w Krakowie wskazano, że doszło do szkody wielkich rozmiarów, która to powstała z powodu nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w zakresie przygotowania i realizacji zakupu gazu we wskazanym wyżej okresie. Ponadto, decyzje miały być podejmowane "bez właściwego udokumentowania oraz autoryzacji zakupu gazu przez uprawnione podmioty" oraz "wbrew analizom i prognozom" posiadanym przez Grupę Azoty.

Zbyt drogie kontrakty na gaz, jak oceniają władze firmy, były dokonane na "rażąco niekorzystnych warunkach, w tym z naruszeniem postanowień prawa wewnętrznego spółki". Zawiadamiajacy zaznaczają przy tym, że decyzje te podejmowano w okresie, gdy sytuacja finansowa grupy kapitałowej zaczęła się pogarszać.

- Strata netto Grupy Azoty za 2023 roku wyniosła blisko 3 mld zł - zauważa biuro prasowe chemicznego koncernu.

Przypominamy, że od listopada 2020 roku do lutego 2024 roku na czele zarządu Grupy Azoty stał prezes Tomasz Hinc, który zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Wardackiego. Obecnie koncernem zarządza powołany na to stanowisko 20 marca zeszłego roku, Adam Leszkiewicz.

GA informuje przy okazji, że wszystkich jej spółkach trwają "działania naprawcze" mające na celu poprawę wyników finansowych. Ich efektem ma być dodatni wynik na koniec 2025 roku.