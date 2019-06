Mała Toskania nad Wisłą. Rodzinna, ekologiczna winnica, czyli pomysł na biznes w Lubelskiem

Dla pasjonatów

– Dążenie do wyeliminowania nawozów sztucznych oraz maksymalnego ograniczenia środków ochrony roślin i chemii w procesie produkcji powoduje, że winorośl, jak również wino, wymaga stałego dozoru i pielęgnacji. Kiedyś zdarzyło nam się też, że straciliśmy kilkaset butelek, bo ruszył proces tzw. wtórnej fermentacji. Takie sytuacje są wpisane w tę pracę – przyznaje Adamczyk. – To zajęcie dla pasjonatów, a nie dla ludzi, którzy liczą na szybkie zarabianie pieniędzy. Potrzeba bardzo dużo wysiłku, żeby wyhodować winorośl, a potem wyprodukować wino, co w zależności od odmiany trwa od kilku miesięcy do roku.

Praca w winnicy trwa cały rok. – Winogrona zbieramy na jesieni. Ale na tym się nie kończy. Prace zazębiają się. Wszystko robimy sami od A do Z – podkreśla Adamczyk i wylicza: tłoczenie, macerowanie, fermentacja, przelewanie, a potem butelkowanie. Do tego prace przy krzewach, pielęgnacja, podcinanie. Dla dwóch osób ponadhektarowa uprawa to bardzo dużo pracy. Czasem korzystamy z pomocy pracowników sezonowych, ale tylko przy najprostszych pracach. Winorośl to specyficzna materia, wymagająca wiedzy i doświadczenia. Gdyby nie była to nasza pasja dająca niesamowitą satysfakcję, to pewnie już dawno zrezygnowalibyśmy.

Miejsce dla wszystkich

Rafał Adamczyk jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły (winnice w województwach lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim). Należy do niego już ponad 30 producentów. – Oczywiście rywalizujemy ze sobą jeśli chodzi o jakość wina, ale jest to zdrowa rywalizacja, bez nieuzasadnionej zawiści, która mogłaby prowadzić do zwalczania konkurencji – tłumaczy Adamczyk. – Dla wszystkich jest miejsce. Możemy prezentować swoje wina podczas Święta Wina w Janowcu, które odbywa się w ostatnią sobotę maja (taką możliwość ma kilkanaście winnic, które posiadają koncesje) oraz na jesieni podczas Kazimierskiego Winobrania.

Ekologiczne produkcje nie są wydajne. Jestem w stanie wyprodukować określoną ilość wina. Gdybym chciał ją przekroczyć, musiałbym zrezygnować z ekologii – mówi Rafał Adamczyk.