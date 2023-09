Perłowy jubileusz Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie (dużo zdjęć)

LFP powstało 7 września 1993 roku. Założyło ją dwanaście firm m.in. MPK, MPWiK, KPRD, Zakład Gospodarki Komunalnej, Dyrekcja Inwestycji Miejskich, Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa, MOSiR i Faelbud S.A. W większości były to firmy komunalne, a tylko Styks s.c., był firmą prywatną i nadal jest członkiem LFP.

W II połowie lat 90. do organizacji zaczęły przystępować kolejne prywatne przedsiębiorstwa: Wamaco, Aspol, Biuro Detektywistyczne Mirosław Flis i Transhurt, właściciel Olimpu.

Nazwa Lubelskie Forum Pracodawców zaczęła obowiązywać od 1996 r. W skład pierwszego zarządu działającego już jako LFP weszli: Jan Palichleb – jako prezes, Edward Sierakowski i Stanisław Kalinowski – wiceprezesi oraz Tadeusz Fijałka i Zbigniew Cichosz – członkowie zarządu.

W 1998 roku stanowisko prezesa objął Tadeusz Fijałka, od 2010 r. Grzegorz Dębiec.

Od 2013 r. LFP szefuje Zbigniew Michalak. Ponadto w obecnym zarządzie zasiadają: Marek Wachowski i Jacek Makowski (wiceprezesi) oraz Stanisław Adamiak i Sylwester Lalak.

- Lubelskie Forum Pracodawców jest najstarszą i jedną z największych organizacji pracodawców w Lublinie. Integrujemy środowisko, jesteśmy organizacją, która jest nie tylko coraz starsza, ale i coraz prężniejsza. Nasze firmy członkowskie stworzyły tysiące miejsc pracy, działają w różnych branżach i mają znaczący udział w rozwoju regionu i miasta - podczas piątkowej jubileuszowej uroczystości odbywającej się w sali Atelia w hotelu Luxor do licznie zgromadzonych gości mówił prezes Zbigniew Michalak. - LFP współpracuje: z Klastrem Lubelska Medycyna, z uczelniami – m.in. z Uniwersytetem Medycznym, a szczególne więzi, choćby z racji siedziby i sąsiedztwa łączą Forum z Politechnika Lubelską i Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. LFP utrzymuje stałe kontakty z innymi organizacjami biznesowymi tworząc Lubelską Radę Przedsiębiorczości - podkreślił prezes Michalak.

W 2016 roku Lubelskie Forum Pracodawców rozszerzyło kontakty poza region i podpisało porozumienie z Business Centre Club. Od 2022 roku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

- Dzięki współpracy z BCC i Krajową Izbą Gospodarczą chcemy aby nasz głos był lepiej słyszalny i poważany przez władze centralne, a ich aktywność w tworzeniu lepszych warunków dla rozwoju biznesu, zwłaszcza małych i średnich firm była zauważalna nie tylko w okresie przedwyborczym. Firmy LFP nie tylko prowadzą interesy, ale również potrafią dzielić się owocami swojej pracy. Każdego roku mamy na swoim koncie działania wpierające różne instytucje. Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmuje Hospicjum im. Małego Księcia. Bierzemy też udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, a w ostatnich dwóch latach pomagamy Ukrainie. Nasza organizacja, nasze firmy członkowskie zebrały fundusze na zakup wyposażenia ośrodków przyjmujących uchodźców oraz zakupiliśmy dwa ambulanse. Jeden pojechał do Charkowa a druga do Lwowa – dodał prezes Zbigniew Michalak.

Obecnie do Forum należy 113 firm.

Podczas piątkowej gali nie zabrakło wyróżnień. Zbigniew Michalak, prezes LFP podziękował przyjaciołom i partnerom wręczając Medale 30-lecia.

Prezydent Krzysztof Żuk zasłużonych działaczy Lubelskiego Forum Pracodawców uhonorował Medalami Prezydenta Miasta Lublin. Wyróżnienia otrzymali: Jacek Makowski, Marek Wachowski, Sylwester Lalak i Zbigniew Piątek. Prezydent wręczył także Medale Zasłużony Dla Miasta Lublina Zbigniewowi Michalakowi, Grzegorzowi Dębcowi, Stanisławowi Adamiakowi, Tomaszowi Fularze i Dariuszowi Piątkowi.

- 30 lat to jest kawał lubelskiej gospodarki. Z niektórymi tymi firmami spotykałem się w latach 90-tych, kiedy zajmowaliśmy się restrukturyzacją tych firm. Większość przetrwała i ma się dziś nieźle. To jest też zasługą, że często są to firmy rodzinne oparte na polskim kapitałe – podkreślił – prezydent Żuk.