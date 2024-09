100 milionów ton cementu wyjechało z Chełma

Wprawdzie cement to wynalazek z czasów Rzymu, ale dziś ten materiał budowlany jest niezastąpiony w budownictwie. Cementownia Chełm działa od 1960 roku. Na przestrzeni lat produkowała od ok. 1 mln do nawet 2,5 mln ton cementu rocznie. Z chełmskiego cementu powstały autostrady, drogi szybkiego ruchu, obiekty sportowe, mieszkaniowe czy biurowce i galerie handlowe.

– Cementownia Chełm jest regularnie modernizowana, dlatego pozostaje niezmiennie jednym z czołowych zakładów tego typu w Polsce. Dzięki kolejnym inwestycjom wytwarzamy cement najwyższej jakości, który odpowiada na potrzeby naszych klientów, a także na kluczowe współczesne wyzwania, związane choćby ze zmianami klimatu – mówi Tadeusz Radzięciak, dyrektor pionu produkcji i technologii cementu, zarazem członek zarządu Cemex Polska . – Na szczególną uwagę zasługują wytwarzane w naszym zakładzie niskoemisyjne cementy Vertua, które pozwalają na znaczącą redukcję śladu węglowego inwestycji budowlanej. W ten sposób wspieramy działania dążące do łagodzenia zmian klimatu – dodaje.

Cementownia to największy zakład produkcyjny w Chełmie. Jej budowę rozpoczęto w 1956 r., a pierwszy rozruch linii produkcyjnej miał miejsce w Barbórkę, 4 grudnia 1960 roku. Właścicielem zakładu jest Cemex Polska. W chełmskiej cementowni wytwarzane są m.in. cementy portlandzkie, portlandzkie popiołowe, portlandzkie wieloskładnikowe oraz cementy specjalne niskoalkaliczne i odporne na siarczany.