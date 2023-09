Będą jeździć na wodorze

Chełmski ratusz ogłosił przetarg na zakup i dostawę 26 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, całkowicie niskopodłogowych jednoczłonowych autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych (FCEV). Pojazdy mają być klasy MAXI, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją. Muszą być napędzane silnikiem elektrycznym o mocy co najmniej 150 kW i zasilane energią elektryczną pochodzącą z ogniwa paliwowego zabudowanego w autobusie o mocy m.in. 70 kW, zasilane wodorem zmagazynowanym w systemie połączonych zbiorników.

Zakup autobusów zostanie zrealizowany w ramach projektu „Zielony Transport miejski w Chełmie”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu to blisko 112 milionów złotych. Miasto na projekt otrzymało dofinansowanie w wysokości aż 100,4 mln.

Otwarcie ofert nastąpi 9 października. Zwycięzca przetargu będzie miał na dostarczenie autobusów 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 30 października 2025 r.