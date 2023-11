Blisko 200 kg marihuany w naczepie ciężarówki

Do zatrzymania doszło 6 października w okolicach Zgorzelca. Obecność narkotyków potwierdził pies tropiący oraz rentgen, który pozwolił ustalić lokalizacje skrytek.

– Z ustaleń mundurowych wynikało, iż w zestawie ciężarowym jadącym z jednego z krajów Europy Zachodniej, mogą być przewożone znaczne ilości narkotyków. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w Dorohusku i Zgorzelcu, przy ścisłym współdziałaniu z funkcjonariuszami z Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji ze Zgorzelca, podczas kontroli drogowej zastawu ciężarowego TIR ujawnili przemycaną marihuanę – relacjonuje kpt Dariusz Sienicki z oddziału straży granicznej.

50-letni mieszkaniec Pabianic w skrytce w podłodze naczepy łącznie chciał wwieźć do kraju 183 kg marihuany. W toku śledztwa, funkcjonariusze NOSG ustalili także osobę podejrzaną o zorganizowanie przemytu. W sprawie został zatrzymany 34-letni Polak. W miejscu zamieszkania we Wrocławiu, funkcjonariusze SG zabezpieczyli dowody świadczące o popełnionym przestępstwie oraz gotówkę w kwocie ponad 720 tys. zł.

Obaj podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej w Lublinie. Usłyszeli zarzut wewnątrzwspólnotowego nabycia na terenie UE i przewozu znacznych ilości środków odurzających, za co grozi im kara pozbawienia wolności od lat 3 do 20. Decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie zostali zatrzymani na 3 miesiące.

Sienicki informuje, że sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.