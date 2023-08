Chełm: Badania za darmo. Strefa Zdrowia PZU wciąż otwarta

Badania profilaktyczne są bardzo ważnym elementem dbania o nasze zdrowie. To najskuteczniejsza, najbezpieczniejsza i najtańsza metoda pozwalająca wykryć zaostrzającą się chorobę przewlekłą lub nowotwór we wczesnym stadium, a nawet pozwalająca go uniknąć.

– O możliwości uniknięcia nowotworu mówimy w przypadku badania cytologicznego, za pomocą którego wykrywamy stany przednowotworowe, czyli idziemy na regularne badania okazuje się, że jest jakaś zmiana przednowotworowa wyleczamy ją i zapominamy o problemie – mówi Dagmara Mokwa z Narodowego Instytutu Onkologii Warszawa.

Poleca też inne badania profilaktyczne, jak mammografia, kolonoskopia. Te co prawda nie mają możliwości wykrycia zmian przednowotworowych, ale mogą ujawnić nowotwór w pierwotnym, bardzo wczesnym stadium, co zdecydowanie zwiększa szanse wyleczenia.

W Strefie Zdrowia w Chełmie pojawiła się m.in. pani Anna. – Staram się dbać o zdrowie. Pomimo młodego wieku mam już problemy z kręgosłupem, miewałam problemy z krążeniem. Takie miejsce jak mobilny punkt zdrowia, daje mi poczucie bezpieczeństwa. Mój styl życia jest intensywny chyba jak każdego młodego człowieka, nie mamy czasu na tygodniu. Z badań skorzystałam idąc na pobliski basen – wyjaśnia kobieta.

Z punktu konsultacyjnego korzystali także mężczyźni pan Tomasz przyszedł do mobilnego miasteczka, gdyż na co dzień nie ma czasu by zadbać o zdrowie. Skorzystał z badania spirometrii, analizy składu ciała oraz fizjoterapeuty.

W mobilnej strefie zdrowia dostępny był cały szereg bezpłatnych konsultacji i badań lekarskich, np. pomiar glukozy, cholesterolu, ciśnienia krwi, natlenienia krwi, badanie spirometrii, EKG, USG płuc. Obecni byli też lekarze interniści, dermatolodzy, była szansa na konsultacje diabetologiczne z analizą składu ciała. Chętne panie w wieku 50-69 lat mogły skorzystać z mammografii.

– O informacji, że w Chełmie będą odbywać się profilaktyczne badania dowiedziałam się z Dziennika Wschodniego. Przyszłam tu, bo nie dostałam się do dermatologa, a doskwiera mi pewien problem. Już jestem po konsultacji. To bardzo pożyteczna inicjatywa, takie akcje powinny odbywać się częściej – podsumowała wydarzenie pani Celina.

Z bezpłatnych badań będzie można skorzystać również w niedzielę w godzinach 10-19. Rejestracja odbywa się na miejscu i trwa do godziny 17.30.