Chełm ma swoją edycję kultowej gry. Trafi do sprzedaży na początku grudnia. Znamy jej cenę

– Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić kolejną edycję gry MONOPOLY poświęconą wyłącznie jednemu miastu – kilka miesięcy temu mówiła Zuzanna Misiejuk z firmy Winning Moves, producenta i dystrybutora gra. – W tej chwili pracujemy nad doborem pól na planszy. To niezwykle trudne zadanie, bo miejsc wartych umieszczenia Chełm ma bardzo wiele. Jednocześnie czujemy wielką odpowiedzialność – musimy zadbać o to, aby gra była atrakcyjna dla przyszłych graczy – podkreślała.

Prace nad grą zostały już ukończone. Jak udało nam się ustalić jej premierę zaplanowano na 2 grudnia w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Do oficjalnej sprzedaży gra trafi cztery dni później, 6 grudnia o czym informuje jej producent na stronie internetowego sklepu.

Zasady gry pozostają takie same, jak w klasycznej odsłonie MONOPOLY. Klimat nadają jej jednak chełmskie niuanse. Dedykowana szata graficzna, unikatowe banknoty i komponenty gry, pola na planszy z kultowymi miejscami Chełma oraz karty Szansy i Kasy społecznej okraszone lokalnymi smaczkami. Na planszy znajdą się najważniejsze miejsca związane z miastem: Chełmskie Podziemia Kredowe, Chełmski Park Wodny, Bazylika Narodzenia NMP, Kwiat Paproci, czy Las Borek. Będzie można zostać gwiazdą podczas Dni Chełma, a także kupić pozostałym graczom bajgla. – MONOPOLY Chełm to nie tylko gratka dla kolekcjonerów, ale pełnowartościowa gra, która sprawdzi się nawet, jeśli w swojej kolekcji posiadasz już inny wariant MONOPOLY – firma Winning Moves zachęca do zakupu gry.

W internetowym sklepie matfel.pl gra w przedsprzedaży kosztuje 133,88 zł, o 37 procent taniej od planowanej ceny regularnej, która ma wynosić 213,55 zł.

Gra będzie do nabycia także w Chełmskich Podziemiach Kredowych oraz Informacji Turystycznej.