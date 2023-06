Chełm. Prezydent bez wotum zaufania i absolutorium

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało sześciu radnych, a 12 wstrzymało się. W przypadku absolutorium za oddano 11 głosów, a siedmiu radnych wstrzymało się. Nikt nie był przeciw. Pięciu radnych było nieobecnych.

- By uchwała o którejkolwiek treści - o udzieleniu absolutorium lub też o nie udzieleniu - przeszła, musi zostać podjęta bezwzględną większością ustawowego składu rady. Tutaj mamy sytuację, w której rada nie podjęła rozstrzygnięcia, a więc mamy pat - mówił chwilę po ogłoszeniu wyników głosowania nad absolutorium Piotr Kowalewski, radca prawny chełmskiego ratusza.

Prezydent Jakub Banaszek komentując wyniki podziękował za 11 głosów na tak.

- Pewnie byłoby ich kilka więcej, bo też części osób, z którymi współpracujemy dzisiaj nie było - mówił prezydent. - Chciałem też podziękować, że tego wotum i absolutorium nie ma. Poczułem się wolny. Mogę powiedzieć wprost, że od dłuższego czasu - patrzę na klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, jest też pani dyr. Pańczyk - współpracowaliśmy bardzo długo, ale tutaj na szczeblu lokalnym tej współpracy od dawna nie ma. Mamy zupełnie inne wizje rozwoju miasta, zupełnie inne wizje tego, jak należy walczyć o sprawy Chełma - podkreślał Banaszek i dodając, że współpraca jest ale na szczeblu centralnym. - Tutaj tej drużyny nie ma, co jest niekorzystne dla miasta - powtórzył raz jeszcze.

Do wypowiedzi prezydneta Chełma odniosła się radna Edyta Rożek z PiS, która dwukrotnie wsztrzymała się od głosu. Już na wstępie przyznała, że czekała kiedy te słowa wybrzmią.

- To, że nie ma tej współpracy nie wynika z tego, że radni Rady Miasta Chełm z PiS nie mają dobrych intencji wobec Pana, bo pragnę panu przypomnieć, że to Pan od samego początku nie ma chęci współpracy z nami - radna zwróciła się do Banaszka i przypomniała prezydentowi, że gdy niedawno poprosiła go o dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z uwagi na zwiększoną o prawie 200 procent liczbę przyjmowanych wniosków, nie miał czasu by się z nią spotkać.

- Proszę tutaj nie opluwać radnych PIS-u, bo z naszej strony była chęć współpracy od samego początku. To pan jest prezydentem zamkniętym, nieprzychylnym nam i innym ludziom, a szczególnie osobom niepełnosprawnym - dodała Rożek.

Prezydent odpowiedział radnej, że "trochę za daleko poszła w tym ostatnim zdaniu", a sam fakt, że jest ona tutaj gdzie jest, pokazuje że na tę współpracę był otwarty. Banaszek, dodał, że od dłuższego czasu on i jego zastępczyni Dorota Cieślik są publicznie atakowani przez radną. Odnosząc się do sprawy dofinansowanie zespołu wytłumaczył, że radna ma budżet zadań zleconych i miasto nie ma możliwości zwiększania tych środków.

TAK GŁOSOWALI:

Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Chełm wotum zaufania

Za (6): Longin Bożeński, Elżbieta Ćwir, Mariusz Kowalczuk, Joanna Lis, Irena Machowicz i Piotr Malinowski

Wstrzymali się (12): Maciej Baranowski, Mirosław Czech, Agata Fisz, Dariusz Grabczuk, Piotr Jabłoński, Katarzyna Janicka, Adam Kister, Agnieszka Ostrowska, Tomasz Otkała, Edyta Rożek, Dorota Rybaczuk i Marek Sikora

Głosowania za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Chełm z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok:

Za (11): Maciej Baranowski, Longin Bożeński, Elżbieta Ćwir, Adam Kister, Mariusz Kowalczuk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Piotr Malinowski, Agnieszka Ostrowska, Tomasz Otkała, Dorota Rybaczuk

Wstrzymali się (7): Mirosław Czech, Agata Fisz, Dariusz Grabczuk, Piotr Jabłoński, Katarzyna Janicka, Edyta Rożek i Marek Sikora.

Nieobecni (5): Kamil Błaszczuk, Ryszard Dżaman, Tomasz Kazimierczak, Piotr Krawczuk-Vel-Walczuk i Stanisław Mościcki.