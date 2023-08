Chełm: Szykują się utrudnienia dla pieszych i kierowców

Dojście do posesji i obiektów handlowych zlokalizowanych po tej stronie Placu będzie możliwe wyłącznie od strony ul. Lwowskiej (deptaka) do wysokości restauracji Oaza – informuje Grzegorz Zarzycki z gabinetu prezydenta Chełma.

To nie wszystko, bo szykują się także utrudnienia dla kierowców na wjeździe do ul. Działkowej. W związku z planowanymi pracami w godz. 14-20 od środy do soboty ograniczony będzie dojazd do posesji.