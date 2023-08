Chełmski Budżet Obywatelski 2024. Co czwarty zgłoszony projekt został odrzucony

Na etapie oceny formalnej odrzucono dwa projekty, jeden z zielonego budżetu, drugi osiedlowy. Oba dotyczyły ekologicznego ładowania telefonów w Osiedlu Kościuszki. Ich koszt to 8 tys. zł i 55 tys. zł.

Oceny merytorycznej pozytywnie nie przebrnęło 12 projektów: 5 ogólnomiejskich, 6 osiedlowych i jeden z zielonego budżetu. Jeśli ich wnioskodawcy do 8 sierpnia nie odwołają się od decyzji komisji i ta nie przychyli się od do ich wniosków, nie zostaną dopuszczone do głosowania. Chodzi o projekty

ogólnomiejskie:

Psi Park - profesjonalny wybieg i plac zabaw dla psów parku XXX-lecia (85 tys. zł),

Staw w parku XXX-lecia (56 740 zł),

Skatepark w parku XXX-lecia, (500 tys. zł),

Modernizacja skrzyżowania ulic Rejowiecka-Judyma-Przejazdowa. Modernizacja skrzyżowania ulic Rejowiecka-Judyma-Przejazdowa (1 mln zł),

Nagrody za udział w Rowerowej Stolicy Polski (23 tys.)

osiedlowe:

Renowacja nawierzchni przedszkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (175 tys. zł),

Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3 w Osiedlu Rejowiecka (65 tys. zł)

Cykl 4 rajdów rowerowych dla mieszkańców Osiedla Rejowiecka (15 tys. zł),

Budowa drogi asfaltowej na ulicy Narcyzowej o długości 55 metrów - łącznik ulicy Kochanowskiego i Farbiszewskiej w Osiedlu Rejowiecka (175 tys. zł),

Profesjonalny wybieg i plac zabaw dla psów Podstawowej Nr 7 w Chełmie (167 380 zł),

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Osiedlu Zachód (167 380 zł)

z zielonego budżetu:

Akademia Młodego Przyrodnika (120 tys. zł) – projekt realizowany przez Chełmski Dom Kultury, we współpracy z partnerami m.in. Nadleśnictwo Chełm, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Polski Związek Łowiecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i UMCS miał zawierać cykl wykładów i warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Chełma, poświęconych tematyce przyrodniczej i ochronie środowiska.

Odwołania odrzuconych projektów będą rozpatrywane do 16 sierpnia. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie podana zostanie do 22 sierpnia. Głosowanie rozpocznie się 4 września i potrwa do 8 września. Chełmianie zadecydują na co wydadzą 2,5 miliona złotych. 70% tej kwoty (1,75 mln zł) przeznaczonych będzie na projekty osiedlowe, 20% (500 tys. zł) na projekty ogólnomiejskie, a 10% (250 tys. zł) na projekty z zielonego budżetu.

A jak wygląda realizacja projektów BO na 2023 rok?

Poinformował o tym w piątek, na zakończenie ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji w chełmskim ratuszu.