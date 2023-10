Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych. Wiemy, kto został Społecznikiem Roku

Lublin: Przejście dla pieszych jest, ale go nie ma. "To nadal teren budowy"

Choć na ruchliwej dwupasmówce są wymalowane pasy, to formalnie wciąż jest to teren budowy. Wielu mieszkańców nie zważając na niebezpieczeństwo przechodzi jednak tędy nielegalnie. Miasto zapewnia, że niebawem przejście zostanie oddane do użytku.