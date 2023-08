Ciągnik przygniótł młodego rolnika

Do wypadku doszło we wtorek w gminie Wierzbica. – Jak wstępnie ustalili policjanci mężczyzna zwoził ciągnikiem rolniczym bele słomy. Wjeżdżając na pole zatrzymał się i wysiadł, aby otworzyć sobie ogrodzenie. Następnie ciągnik stoczył się do przodu i przejechał po 29–latku – relacjonuje sierżant sztabowy Angelika Głąb–Kunysz z chełmskiej policji.

Poszkodowany z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Niestety w środę rano mężczyzna zmarł.

Policja apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych.