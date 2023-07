Daniel Olbrychski gwiazdą "Wyżyny Teatralnej". Przed nami XVI edycja festiwalu

3 sierpnia w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce (Rudka 58) rozpocznie się kolejna edycja cieszącego się ogólnopolską renomą festiwalu teatralnego. "Wyżyna Teatralna" od lat prezentuje ciekawe i różnorodne teatry zarówno z terenu województwa lubelskiego jak i z pozostałych regionów kraju. Występom towarzyszą warsztaty, wydarzenia plenerowe i dodatkowe atrakcje.



Tradycyjnie "Wyżyna Teatralna" to szansa na pokazanie się szerszej publiczności zarówno dla doświadczonych artystów, jak i amatorskich teatrów, a nawet dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sceną. Ci ostatni docenią z pewnością możliwość uczestnictwa w warsztatach dla uczestników i instruktorów pod okiem specjalistów.



W tym roku motywem przewodnim festiwalu będzie "Moc, energia, zasilanie". To odwołanie do otaczającej nas rzeczywistości, coraz bardziej zdominowanej przez elektronikę czy sztuczną inteligencję. - Podczas tegorocznej edycji "Wyżyny Teatralnej" spróbujemy pobudzić "moc i energię", której zasilaniem będą ludzkie relacje, interakcje, żywy, realny kontakt i wymiana doświadczeń - zapowiada główny organizator festiwalu, Marcin Woszczewski.



Gospodarzy w trakcie festiwalu reprezentował będzie działający od 2006 roku Teatr OKO, który ma w swoim dorobku kilka ciepło przyjętych spektakli. W tym roku formacja zaprezentuje dwa najnowsze przedstawienia: "Upiory Tuwima" z udziałem najmłodszych przedstawicieli formacji, debiutujących przed szerszą publicznością oraz "Kolory" będące wariacją na temat twórczości George'a Orwella. Oba spektakle reżyseruje Marcin Woszczewski. Będzie można zobaczyć je pierwszego dnia festiwalu na inaugurację ("Kolory" - godz. 16; "Upiory Tuwima" – godz. 17.45).



Ponadto na scenie zobaczymy także MMS Impro z Rudy-Huty, który świętuje w tym roku 5-lecie istnienia. Zespół improwizacji zamknie tegoroczną część przeglądową programu festiwalu spektaklem "Impreza na 5". To będzie specjalne jubileuszowe przedstawienie, które będzie można zobaczyć 5 sierpnia o godz. 21.15.



W przeglądzie udział wezmą także: Teatr Wojtka Kowalskiego z Częstochowy, Teatry Emanacje i Krzesiwo z Warszawy, Teatr Mały z Wrocławia, Teatr NoToCo A2 z Kraśnika, Adam Sokolnicki (Głębokie) oraz Teatr Straszydełka/Teatr Poezji ŁOK – (Ulan Majorat/Łuków).



Dodatkową atrakcją będzie specjalny występ Daniela Olbrychskiego z programem "One Man Show". Legenda polskiego aktorstwa opowie anegdoty ze swojego życia oraz kariery, nie zabraknie też poezji w postaci ulubionych wierszy odtwórcy ikonicznych postaci polskiego kina. Będzie można usłyszeć wspaniałe interpretacje utworów Norwida czy Okudżawy oraz niezwykle barwne opowieści o spotkaniach Olbrychskiego z innymi osobistościami. Aktor wystąpi na finał festiwalu 6 sierpnia, wyjątkowo nie w Centrum Kultury i Rekreacji, a w Hucie Kultury w Rudzie-Hucie (ul. Targowa 9). Start o godz. 16. Na spektakl obowiązuje indywidualna rezerwacja miejsc pod numerami telefonu: 573 292 666 oraz 725 461 834 (ilość ograniczona).



Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej festiwalu i w mediach społecznościowych.

Program Festiwalu:

Czwartek, 3 sierpnia 2023 r. Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce:

16:00 – Teatr OKO – „Kolory”.

16:45 – Inauguracja festiwalu.

17:45 – Teatr OKO „Upiory Tuwima”.

20:00 – Teatr Emanacje „Po drugiej stronie ciszy”.

Piątek, 4 sierpnia 2023 r. Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce:

8:50-14:00 – Warsztaty.

16:00 - Teatr NOTOCO MONTEKASYNO „Inhibicja kompetycyjna, czyli błędna teoria klucza i zamka”.

17:15 – Teatr Poezji ŁOK – Teatr Straszydełka „Wędrowanie… ścieżkami słów”

18:30 – Adam Sokolnicki „Moja pandemia… czyli coś się kończy, coś zaczyna”

19:45 – Teatr Krzesiwo - „Selfie”

Sobota, 5 sierpnia 2023 r. Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce:

8:50-14:00 – Warsztaty.

15:30 - Teatr Mały „Czerwony Kapturek – w poszukiwaniu wilka” - spektakl dla dzieci i dorosłych.

17:30 –Teatr NOTOCO A2 „Twój Stary”

19:00 – Teatr Wojtka Kowalskiego „Hrabalu Ty mój”

20:30 – Poławiacze Pereł Improv Teatr „Pokaz improwizacji teatralnej”

21:15 – MMS Impro „Impreza na 5” Jubileusz

Niedziela, 6 sierpnia 2023 r. Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce:

8:50-14:30 – Warsztaty i pokazy po warsztatowe.

Huta Kultury, ul. Targowa 9, 22-110 Ruda-Huta:

16:00 – Daniel Olbrychski „One Man Show” / Spotkanie autorskie z Danielem Olbrychskim (ilość miejsc ograniczona).

19:00 – Zakończenie WT23