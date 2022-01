Dawna cerkiew w Chełmie do remontu

Obecnie w obiekcie mieści się Dział Sztuki Muzeum Ziemi Chełmskiej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wykonane w nim zostaną prace hydroizolacyjne, murarskie, tynkarskie, stolarskie i sanitarne. Wymienione zostaną posadzki i okna, pojawi się także nowe ogrzewanie. Zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku.

– Wszystko będzie odbywało się pod nadzorem konserwatora zabytków – zaznacza Dorota Cieślik, zastępca prezydenta Chełma.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na prace remontowe. Inwestycja ma być zrealizowana do końca tego roku. Wiadomo, że w czasie robót placówka będzie zamknięta dla zwiedzających.

– Będziemy musieli zabezpieczyć eksponaty na tyle, byśmy mogli opróżnić pomieszczenia i rozpocząć prace. Pracownicy muzeum przygotowują się już powoli do przygotowania znajdujących się tam zabytków do remontu – dodaje Dorota Cieślik.

Zabytkowy budynek przejdzie generalny remont.

– Jest on niezbędny. Ostatnie prace były w nim wykonywane w latach 80. ubiegłego wieku – mówi Natalia Jędruszczak, dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej. I przypomina, że dawna kaplica jest obecnie wykorzystywana jako galeria sztuki sakralnej. To się nie zmieni. – Ale po odnowieniu będziemy mieli możliwość unowocześnienia aranżacji. Mamy też dalsze plany. Dawniej było to miejsce koncertów, tam jest kapitalna akustyka. Gdyby udało nam się pozyskać dodatkowe środki, mogłaby tam powstać sala koncertowa.

Obiekt przy ul. Św. Mikołaja został wzniesiony w stylu barokowym w pierwszej połowie XVIII wieku. Pierwotnie mieściła się tu cerkiew przy unickim seminarium duchownym, która po 1875 roku została zamieniona na prawosławną. Następnie pełniła funkcję kaplicy. Od 1980 roku jest wykorzystywana przez chełmskie muzeum.