Groził listonoszce przedmiotem przypominającym broń. „To dla żartów”

To miał być zwykły dzień w pracy. Listonoszka miała doręczyć przesyłkę do adresata w gminie Sawin. - Gdy weszła na teren posesji zobaczyła mężczyznę, który miał przy sobie przedmioty przypominające broń. Celując w jej kierunku zażądał, aby zostawiła awizo. Używająć w dodatku wulgaryzmów kazał jej natychmiast opuścić podwórko – informuje komisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji.

Kobieta postanowiła poinformować policję. Pod wskazanym adresem zatrzymano 32-latka oraz zarekwirowano dwie jednostki broni.

- 32-latek usłyszał już zarzuty kierowania gróźb, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że było to "...dla żartów...". Zabezpieczone militaria zostaną poddane badaniom przez biegłego w zakresie balistyki – przyznaje komisarz Ewa Czyż.