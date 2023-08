Jedna Ukrainka i... 170 paszportów. Odpowie za przemyt dokumentów

0 A A

(fot. Straż Ochrony Kolei)

Po co jej było aż tyle paszportów? To pewnie wyjaśni dochodzenie. Póki co wiadomo, że właśnie z taką ilością dokumentów została we wtorek zatrzymana w Dorohusku 35-letnia obywatelka Ukrainy.

