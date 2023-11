Będzie w Chełmie lodowisko. Kiedy i gdzie powstanie?

Impreza z opaskami

"Zmień swój status" to szlagier imprezowy w klubie Helium. Impreza ta ma jedną banalną zasadę: wchodząc do klubu otrzymujesz specjalną opaskę w jednym z trzech kolorów. Każdy z nich ma swoje znaczenie i ułatwia znalezienie osoby, która chce bawić się tak samo jak Ty: niebieski - wolny, czerwony - zajęty, żółty - żądny przygód. Czy ktoś znalazł swoją drugą połowę? Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tej imprezy.