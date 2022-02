Lubelskie. Raził prądem i dusił swoją ciotkę. 17-latek został tymczasowo aresztowany

Lubelskie: Brak prądu, połamane drzewa i zniszczone budynki. Skutki wichury w regionie [zdjęcia, wideo]

19 tys. gospodarstw domowych oczekuje na przywrócenie dostaw energii elektrycznej, strażacy wyjeżdżali już do ponad 300 zdarzeń w woj. lubelskim, a do tego jeszcze kierowcy muszą uważać na ograniczenia prędkości na drogach. Silny wiatr będzie nam towarzyszyły do końca tego dnia, a z jego skutkami trzeba sobie radzić na bieżąco