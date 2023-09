Mieszka w Lublinie. Na włamania pojechał do Chełma

Sprawą włamań z końca lipca, których dokonano w jednym z chełmskich bloków, zajmowali się tamtejsi kryminalni. Skradziono wówczas najróżniejsze przedmioty, warte łącznie ponad 11 tys. zł. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 27-latek z Lublina i złożyli „niezapowiadaną wizytę” w mieszkaniu jego partnerki.

– Nie spodziewał się. Był bardzo zaskoczony widokiem policjantów – relacjonuje kom. Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Lublinianin usłyszał zarzuty. Prokurator przychylił się do wniosku policji, by mężczyznę izolować. W sobotę zaś decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące podjął sąd. Za kradzieże z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.