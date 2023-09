Mieszkańcy Chełma zmianom granic miasta mówią: Nie!

Na początku 2023 roku Miasto Chełm powiększyło się o ponad 400 hektarów terenu znajdującego się dotąd w granicach administracyjnych sąsiedniej Gminy Chełm. Decyzja o przyłączeniu rolniczych obszarów w Pokrówce i Depułtyczach podjęta została w Warszawie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chełmski ratusz chce na tym terenie utworzyć Euro-Park, strefę aktywności gospodarczej. Gmina z kolei chciałby odzyskać ten obszar i wskazuje inny teren, jej zdaniem bardziej odpowiedni pod inwestycję.

O zdanie w tej sprawie, oba samorządy postanowiły zapytać mieszkańców. Chełmianie odpowiadali w ankiecie na pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą granic pomiędzy miastem Chełm i gminą Chełm, polegającej na wyłączeniu z Miasta Chełm obszaru obrębu ewidencyjnego nr 31 i włączeniu go do gminy Chełm?

„Nie” odpowiedziało aż 413 z 579 osób, które wzięły udział w konsultacjach, czyli 71,3 proc. „Za” było jedynie 161 osób (27,8 proc.), a 5 wstrzymało się (0,8 proc.).

- Miasto Chełm było zobligowane do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców, które jednoznacznie wykazały, iż ci są zdecydowanie przeciwni zmianie granic administracyjnych miasta. Cała procedura, dotycząca ewentualnych zmian, jest jednak prowadzona przez resort spraw wewnętrznych, który - podejmując ostateczną decyzję - bierze pod uwagę różne przesłanki. Z naszej perspektywy jest to jednak teren strategiczny, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nie tylko Chełma, ale i całego regionu - mówi Damian Zieliński z Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm.

Konsultacje w Gminie Chełm odbędą się od 29 września do 3 października. Nie tylko potrwają krócej niż w mieście, ale też odbędą się w formie papierowej, a nie on-line. Formularz ankiety konsultacyjnej można wypełnić i złożyć u sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Chełm w godz. 15 - 18; w Urzędzie Gminy Chełm, w pokoju nr 4 - punkt konsultacyjny i nr 11 w godzinach pracy urzędu: piątek, poniedziałek, wtorek od 7:30 do 15:30 oraz punktach konsultacyjnych, których adresy można znaleźć na stronie internetowej Gminy Chełm.

Przypomnijmy! Władze gminy od początku nie zgadzają się z decyzją MSWiA.