Na polu natrafił na pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej

– Mężczyzna, który znajdował się wczoraj na swoim polu w Witoldowie natknął się na niewybuch. O fakcie tym poinformował dyżurnego chełmskiej komendy – relacjonuje komisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. – Skierowani na miejsce policjanci z komisariatu w Żmudzi pilnowali tego terenu do czasu przyjazdu patrolu saperskiego. Jak się okazało był to pochodzący z czasów II wojny światowej pociska artyleryjski. Wojskowi saperzy zabezpieczyli niebezpieczne znalezisko i zabrali do neutralizacji.

Policja ostrzega by w podobnych sytacjach zachować szczególną ostrożność. – Należy pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie podnosić niewybuchów, nie odkopywać, nie przemieszczać, czy też manipulować przy nich – dodaje kom. Ewa Czyż.

O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić policję i do czasu przyjazdu funkcjonariuszy, w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych.