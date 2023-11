Niszczą w ratuszu dokumenty? Prezydent Jakub Banaszek odpowiada

O tym, że kontener z napisem „Makulatura - Folia - Niszczenie Dokumentów” poinformował w środę sam prezydent na swoim profilu na Facebook. - Ponieważ napis jest chwytliwy to uspokajam - w Miasto Chełm, tak jak w każdym innym samorządzie co określony czas następuje przekazanie dokumentów wskazanych przez Archiwum Państwowe do utylizacji. – Jakub Banaszek uciął wszelkie domysły.