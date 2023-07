Piknik 800 plus w niedzielę w Lubelskiem. Kampania informacyjna czy agitacja wyborcza?

Wyjątkowy klub. Dopóki będą spotykali się co wtorek, żadna siła ich nie ruszy

Nikt nikogo nie zawiadamia, nie zaprasza, nie przypomina, a i tak co tydzień, w każdy wtorek, w samo południe na spotkanie do kawiarni w jednym z lubelskich centrów handlowych przychodzi po kilkanaście osób. Wszystkich łączy jedno: miłość do sportu i to od dość dawna.