Plac Łuczkowskiego i Park Miejski w Chełmie jeszcze w tym tygodniu dostępne dla mieszkańców?

Premier Morawiecki gości na Lubelszczyźnie. W dęblińskiej Szkole Orląt mówił o bezpieczeństwie

– Polska musi się rozwijać swobodnie i spokojnie, a do tego potrzebujemy silnego fundamentu - polskiej armii. Zrobimy wszystko, aby naprawiać nasz budżet, by dalej modernizować wojsko – powiedział dzisiaj w dęblińskiej Szkole Orląt premier Mateusz Morawiecki. Trwa wizyta szefa rządu Zjednoczonej Prawicy na Lubelszczyźnie. Z Dęblina szef Rady Ministrów udał się do gospodarstwa rolnego w Dębie (gmina Kurów). Następnie odwiedzi szkołę podstawową w Skokowie w powiecie opolskim oraz zakłady Erkado w Gościeradowie. Na zakończenie o godz. 17:30 spotka się z mieszkańcami Kraśnika.