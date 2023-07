Policjantka z Chełma zatrzymała po pracy złodzieja. Dostała medal im. podkomisarza Andrzeja Struja

Medal im. podkomisarza Andrzeja Struja został ustanowiony przed dwoma laty dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego w 2010 roku policjanta. Otrzymują go funkcjonariusze, którzy podjęli się ratowania życia, zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia poza służbą, albo podjęli się tego samego w czasie służby.

St. post. Katarzyna Gadzała otrzymała medal za to, że będąc już po pracy zatrzymała na gorącym uczynku sprawcę rozboju. Do zdarzenia doszło 31 marca w centrum Chełma. Policjantka wracając z pracy prywatnym samochodem z mężem, funkcjonariuszem SG zauważyła, że ktoś przewraca i atakuje starszego mężczyznę. Oboje natychmiast ruszyli z pomocą. Dzięki szybkiej reakcji jeszcze przed przyjazdem wezwanego przez nich patrolu sprawca napadu został zatrzymany, a portfel z zawartością kilku tysięcy złotych wrócił do właściciela.

Jak się okazało 76-latek chwilę wcześniej wyszedł z banku z wypłaconą gotówką. 16-latek najprawdopodobniej był tego świadkiem i w pewnym momencie zaatakował starszego mężczyznę. Po obezwładnieniu go na ziemi zabrał z jego kieszeni portfel.