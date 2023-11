Protest przewoźników na granicy z Ukrainą. Gigantyczne kolejki

– Jesteśmy tutaj razem z poszkodowanymi firmami. Domagamy się zniesienia kolejki lub przywrócenia " korytarza zielonego". W tym momencie nasi przewoźnicy, stoją nawet po 12 dni po stronie ukraińskiej– mówi Rafał Mekler, przewoźnik i polityk Konfederacji. – Ukraińscy kierowcy jadą do domu, a nasi kierowcy tkwią w samochodzie. Dla nas są to realne straty. Nie możemy zarobkować, wywiązywać się z kontraktów ani niczego zaplanować. Będziemy strajkować do skutku– zapowiedział w środę w Dorohusku Mekler.

Protest trwa od 6 listopada. Postulatów jest kilka, m.in. przywrócenie zezwoleń na przewozy komercyjne dla firm z Ukrainy czy zakaz wydawania licencji transportowych dla firm z kapitałem spoza Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych jest ten o wprowadzeniu "żywej kolejki" dla unijnych samochodów.

– Obecnie kierowca może się zarejestrować w systemie ukraińskim dopiero po wjechaniu na terytorium Ukrainy. A czas oczekiwania na wyjazd dla pustych samochodów to około 12 dni. Sam przejazd i rozładunek zajmuje ok. 2 dni– tłumaczą przewoźnicy.